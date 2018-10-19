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За 8 місяців населення України зменшилось на 152 тис. осіб

За 8 місяців населення України зменшилось на 152 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2018 року становила 42234,0 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018 року чисельність населення зменшилася на 152,4 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2018 року становила 42234,0 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018 року чисельність населення зменшилася на 152,4 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 58 живонароджених", - сказано у повідомлені. 

Зазначимо у Держстаті зауважили, що дані наведено без врахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

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Як повідомляв УНН, схвалено план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.

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