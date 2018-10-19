За 8 місяців населення України зменшилось на 152 тис. осіб

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2018 року становила 42234,0 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018 року чисельність населення зменшилася на 152,4 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 58 живонароджених", - сказано у повідомлені.



Зазначимо у Держстаті зауважили, що дані наведено без врахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більша частина населення України виступає за вступ до ЄС – опитування



Як повідомляв УНН, схвалено план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У проекті Бюджету-2019 вказали шокуючі дані щодо кількості українців