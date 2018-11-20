За вересень населення України зменшилось на 13,2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2018 р. становила 42220,8 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 165,6 тис. осіб. За вересень населення України зменшилось на 13,2 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 59 живонароджених.
Як повідомляв УНН, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2018 року становила 42234,0 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018 року чисельність населення зменшилася на 152,4 тис. осіб.
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Як повідомляв УНН, схвалено план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.