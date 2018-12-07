В Украине мобильных абонентов больше чем населения

44,83 миллиона – население Украины за прошлый год. Причем эта цифра учитывает и жителей преклонных лет вместе с грудными младенцами, жителями временно окупированного Крыма и ОРДЛО. В 2013-м году нас было 45,426 млн. человек – такова динамика.



Абонентов же мобильной связи насчитывается на сегодняшний день 54 682 800 – почти на десять миллионов больше. Главная причина – большинство мобильных операторов предлагает бесплатную связь внутри собственной сети и пользователи, как правило, имеют несколько карточек от разных операторов. Три трубки либо одна на три карточки – дело вкуса.



Совершенно другая картина с количеством абонентов Интернет – их вдвое меньше, чем населения – 26 014 900 человек. Среди них подавляющее большинство – 25 175 000 составляют абоненты "с предоставлением широкополосного доступа". Проще говоря – обладатели смартфонов и другой техники. Практически половина обладателей карточек мобильной связи. В меньшинстве – абоненты Интернет в сельской местности, их на всю Украину всего 631 700 человек.



Как сообщал УНН, численность населения в Украине, по оценке, на 1 октября 2018 г. составила 42220,8 тыс. человек. В течение января-сентября 2018 г. численность населения уменьшилась на 165,6 тыс. человек. За сентябрь население Украины сократилось на 13,2 тыс. человек (данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей - ред.)



Как сообщал УНН, в сетях мобильной связи за неделю выявлено более 6 тыс. нарушений.