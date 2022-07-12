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Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости, - Зеленский

Киев • УНН

 • 208273 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что одно такое решение, "которое выглядит вроде бы техническим, но за ним – много и символизма, и очень содержательной политической работы".

Цитата

"Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимозаместимости. Если говорить проще, это о стандартах Альянса. Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что опыт украинских военных, возможности украинских институций, IT-потенциал Украины – все это теперь будет украинским вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе.

Напомним

Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны.

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