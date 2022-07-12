Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності, пише УНН.
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Зеленський зазначив, що одне таке рішення, "яке виглядає ніби технічним, але за ним – багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи".
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"Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів", - сказав Глава держави.
Президент підкреслив, що досвід українських військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал України – все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки у Європі.
Нагадаємо
Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни.