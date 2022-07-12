Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни

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Президент нагадав, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізує Кабінет Міністрів, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, та інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Крім того, суб’єкт освітньої діяльності наділений правом автономії самоврядування – самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань, що провадяться в порядку та межах, визначених законом.

Цитата

«Таким чином, керуючись пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» обласні та Київська міська військова адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Ураховуючи зазначене, я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення», - заявив Глава держави.

Нагадаємо

Напередодні Зеленський відповів на петицію щодо обов’язкового іспиту для отримання українського громадянства. Глава держави звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.