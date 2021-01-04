Украина замедлила отбор газа из ПХГ за неделю до почти 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 января уменьшился до 23,602 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
При этом сокращение запасов за неделю - 524,11 млн куб. м, или 2,17%, тогда как неделей ранее этот показатель был больше - 601,71 млн куб. м, или 2,43%.
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 2 января отобрано 59,07 млн куб. м газа.
При этом в данных за 2 января указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польше голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8,55 грн за куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти - в частности, в ноябре газ подорожал на 30-35% по сравнению с месяцем ранее - до 8,22 грн за кубометр. На январь газ снова подорожал, местами - еще на 19%. Цена на газ на январь в среднем равна 9,9 грн за кубометр.