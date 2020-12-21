Украина замедлила отбор газа из ПХГ за неделю до 2,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 19 декабря уменьшился до 24,728 млрд куб. м, сократившись за неделю на 2,4%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
В то же время, отбор газа из ПХГ за неделю до этого составлял около 3%.
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 19 декабря отобрано 87,75 млн куб. м газа.
При этом в данных за 19 декабря указано, что в Украину из Словакии поступило 3,89 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8,55 грн за кубометр, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти. В частности, с ноября газ подорожал на 30-35% по сравнению с месяцем ранее - до 8,22 грн за кубометр.