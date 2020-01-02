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Украина надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита Помпео - МИД

Украина надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита Помпео - МИД

Киев • УНН

 • 10968 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Украина подтверждает готовность принять госсекретаря США Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита. Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передаёт УНН.

“Я с уважением принимаю решение госсекретаря Помпео отложить свой визит в Украину после нападений на базу операции „Непоколебимая решимость“ и посольство США в Багдаде”, — написал министр.

Он заявил, что Украина поддерживает своего стратегического партнера.

“Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать г-на Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита”, — добавил Пристайко.

Напомним, несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке во вторник, 31 декабря, во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео перенес свой визит в Украину “на более поздний срок” из-за ситуации в Ираке.

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