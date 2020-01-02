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Україна сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту Помпео - МЗС

Київ • УНН

 • 10967 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Україна підтверджує готовність прийняти держсекретаря США Майка Помпео і сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту. Про це у себе в Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.

"Я з повагою приймаю рішення держсекретаря Помпео відкласти свій візит в Україну після нападів на базу операції "Непохитна рішучість" і посольство США в Багдаді", - написав міністр.

Він заявив, що Україна підтримує свого стратегічного партнера.

"Ми підтверджуємо нашу готовність вітати пана Помпео в Україні і сподіваємося найближчим часом узгодити нові дати візиту", - додав Пристайко.

Нагадаємо, кілька тисяч демонстрантів атакували посольство США в Іраку у вівторок, 31 грудня, під час акції протесту проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео переніс свій візит в Україну "на більш пізній термін" через ситуацію в Іраку.

Українські Національні Новини

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