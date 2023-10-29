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Украина совместно со США начали создавать гибридные системы ПВО - NYT

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина совместно с Соединенными Штатами Америки создала гибридные системы противовоздушной обороны. Они поступят на вооружение Сил обороны Украины уже этой осенью. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Украина совместно со США начали создавать гибридные системы ПВО - NYT

Детали

По информации издания, американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM. Она позволяет запускать современные зенитные ракеты западного калибра из модернизированных советских пусковых установок.

Один вариант сочетает пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, другой — советские радары и ракеты Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ этой осенью.

Цитата

"ЗРК FrankenSAM способствуют заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, и это важнейшая задача, с которой Украина сталкивается сегодня", — сказала заместитель помощника министра обороны по политике в отношении России, Украины и Евразии госпожа Купер.

Также NYT отмечает, что на этой неделе в Украине начала работать ракетная система Hawk времен холодной войны.

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