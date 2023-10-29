Украина совместно со США начали создавать гибридные системы ПВО - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина совместно с Соединенными Штатами Америки создала гибридные системы противовоздушной обороны. Они поступят на вооружение Сил обороны Украины уже этой осенью. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
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По информации издания, американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM. Она позволяет запускать современные зенитные ракеты западного калибра из модернизированных советских пусковых установок.
Один вариант сочетает пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, другой — советские радары и ракеты Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ этой осенью.
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"ЗРК FrankenSAM способствуют заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, и это важнейшая задача, с которой Украина сталкивается сегодня", — сказала заместитель помощника министра обороны по политике в отношении России, Украины и Евразии госпожа Купер.
Также NYT отмечает, что на этой неделе в Украине начала работать ракетная система Hawk времен холодной войны.
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