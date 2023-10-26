Найближчим часом Україна збільшить виробництво зброї - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Найближчим часом українці побачать збільшення власного виробництва озброєння. Для цього залучають приватний бізнес. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
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"Якщо говорити про наших партнерів – весь цивілізований світ від початку цієї агресії - з квітня-травня 2022 року країни почали будувати додаткові потужності. Це непроста справа – їх не можна збудувати за місяць-два. Я можу вам відкрити невеличку таємницю- наші приватні компанії так само займаються цим питанням – замовлене відповідне обладнання, певне обладнання вже монтується на закритих ділянках підприємств і ми найближчим часом побачило збільшення саме власного виробництва", – зазначив секретар РНБО.
За його словами, держава сама впоратись не зможе зі збільшення власного виробництва озброєння. Залучають максимальну кількість приватного бізнесу.
«Такої інтенсивності війни не було з часів Другої світової війни. Але зараз вже зовсім інша техніка, зовсім інша війна. І я більш ніж впевнений, що спільно з нашими партнерами, в тому числі з німцями, французами, англійцями, американцями - ми впораємось з цим завданням», - зауважив секретар РНБО.
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