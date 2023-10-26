В ближайшее время Украина увеличит производство оружия - Данилов

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"Если говорить о наших партнерах – весь цивилизованный мир от начала этой агрессии - с апреля-мая 2022 года страны начали строить дополнительные мощности. Это непростое дело – их нельзя построить за месяц-два. Я могу вам открыть небольшую тайну - наши частные компании так же занимаются этим вопросом – заказано соответствующее оборудование, определенное оборудование уже монтируется на закрытых участках предприятий и мы в ближайшее время увидели увеличение именно собственного производства", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, государство само справиться не сможет с увеличением собственного производства вооружения. Привлекают максимальное количество частного бизнеса.

«Такой интенсивности войны не было со времен Второй мировой войны. Но сейчас уже совсем другая техника, совсем другая война. И я более чем уверен, что совместно с нашими партнерами, в том числе с немцами, французами, англичанами, американцами - мы справимся с этой задачей», - отметил секретарь СНБО.

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