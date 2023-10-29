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Україна спільно зі США почали створювати гібридні системи ППО – NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки створила гібридні системи протиповітряної оборони. Вони надійдуть на озброєння Сил оборони України вже цієї осені. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Україна спільно зі США почали створювати гібридні системи ППО – NYT

Деталі

За інформацією видання, американські офіційні особи називають цю програму FrankenSAM. Вона дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок.

Один варіант поєднує пускові установки "Бук" та ракети Sea Sparrow, інший — радянські радари та ракети Sidewinder. Вони пройшли випробування на військових базах у США та надійдуть на озброєння ЗСУ цієї осені.

Цитата

"ЗРК FrankenSAM сприяють заповненню критичних проломів у протиповітряній обороні України, і це найважливіше завдання, з яким Україна стикається сьогодні", — сказала заступниця помічника міністра оборони з політики щодо Росії, України та Євразії пані Купер.

Також NYT зазначає, що цього тижня в Україні почала працювати ракетна система Hawk часів холодної війни.

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