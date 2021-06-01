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Украина сократила дефицит внешней торговли в этом году

Киев • УНН

 • 17545 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае этого года составил 1,06 млрд долларов, что больше на 46,65% по сравнению с январем-маем 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Украина сократила дефицит внешней торговли в этом году

Детали

В то же время, дефицит торговли товарами в январе-апреле составил 1,33 млрд долл., таким образом за месяц он сократился.

Так, в мае 2021 года товарооборот Украины достиг 10,84 млрд долл., что на 58% больше, чем за май 2020 года. Профицит внешней торговли товарами Украины в мае 2021 года составил 270 млн долл., увеличившись в 9 раз по сравнению с профицитом в 30 млн долл. за этот же месяц прошлого года.

В целом за январь-май 2021 года товарооборот Украины достиг 50,36 млрд долларов, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Так, в январе-мае этого года в Украине импортировали товаров на 25,71 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на 5,42 млрд долл. или на 26,7%. Экспортировали из Украины товаров за этот период на 24,65 млрд долл., увеличение экспорта составило 5,08 млрд долл. или 26%.

Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину в январе-мае этого года:

  • Китай - 3,77 млрд долл.,
  • Германия - 2,3 млрд долл.,
  • Россия - 2 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Китай - на 3,56 млрд долл.,
  • Польшу - на 1,91 млрд долл.,
  • Турцию - на 1,54 млрд долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • черные металлы - на почти 4,92 млрд долл.,
  • зерновые - на 3,81 млрд долл.,
  • руды - на почти 3,23 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину следующие товары:

  • топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - на 4,21 млрд долл.,
  • средства наземного транспорта, их части и оборудования - 2,8 млрд долл.,
  • реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - на 2,73 млрд долл.

Дополнение

Мировая торговля товарами продолжает восстанавливаться в 2021 году после стремительного, но короткого, вызванного пандемией, падения во втором квартале прошлого года, согласно последним данным ВТО, опубликованным 28 мая.

За последний месяц "все компоненты - индикаторы барометра (барометра мировой торговли товарами - ред.) находились выше тренда и росли", что свидетельствует о "обширном характере нынешнего восстановления и сигнализирует об ускорении темпов роста торговли", указали в ВТО.

Украинские Национальные Новости

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