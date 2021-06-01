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Україна скоротила цьогорічний дефіцит зовнішньої торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-травні цього року становив 1,06 млрд доларів, що більше на 46,65% проти січня-травня 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.

Україна скоротила цьогорічний дефіцит зовнішньої торгівлі

Деталі

Водночас, дефіцит торгівлі товарами у січні-квітні становив 1,33 млрд дол., тож за місяць він скоротився.

Так, у травні 2021 року товарообіг України сягнув 10,84 млрд дол., що на 58% більше, ніж за травень 2020 року. Профіцит зовнішньої торгівлі товарами України у травні 2021 року становив 270 млн дол., зрісши у 9 разів у порівнянні з профіцитом у 30 млн дол. за цей же місяць торік.

Загалом за січень-травень 2021 року товарообіг України сягнув 50,36 млрд доларів, що на 26,3% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Так, у січні-травні цього року в Україну імпортували товарів на 25,71 млрд дол. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року імпорт виріс на 5,42 млрд дол. або на 26,7%. Експортували з України товарів за цей період на 24,65 млрд дол., збільшення експорту сягнуло 5,08 млрд дол. або 26%.

Країни, з яких найбільше імпортували до України у січні-травні цього року:

  • Китай — 3,77 млрд дол.,
  • Німеччина — 2,3 млрд дол.,
  • Росія — 2 млрд дол.

Експортували з України найбільше до:

  • Китаю — на 3,56 млрд дол.,
  • Польщі — на 1,91 млрд дол.,
  • Туреччини — на 1,54 млрд дол.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • чорні метали — на майже 4,92 млрд дол.,
  • зернові — на 3,81 млрд дол.,
  • руди — на майже 3,23 млрд дол.

Найбільше імпортували до України такі товари:

  • палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — на 4,21 млрд дол.,
  • засоби наземного транспорту, їх частини та обладнання — 2,8 млрд дол.,
  • реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — на 2,73 млрд дол.

Доповнення

Світова торгівля товарами продовжує відновлюватися в 2021 році після стрімкого, але короткого, викликаного пандемією, падіння у другому кварталі минулого року, згідно з останніми даними СОТ, опублікованими 28 травня.

За останній місяць "усі компоненти - індикатори барометра (барометра світової торгівлі товарами - ред.) перебували вище тренду і росли", що свідчить про "широкомасштабний характер нинішнього відновлення і сигналізує про прискорення темпів зростання торгівлі", вказали у СОТ.

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