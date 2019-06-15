Украина сократила импорт товаров из стран СНГ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В январе-мае 2019 года Украина импортировала из стран СНГ товаров на 4 млрд 954 млн долл., что на 0,9% меньше, чем в январе-мае 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Кроме того, в течение отчетного периода Украина сократила экспорт товаров в страны СНГ - на 4,8%, до 2 млрд 729 млн долл.
Отрицательное сальдо за год увеличилось и составляет 2 млрд 225 млн долл., против 2 млрд 135 млн долл. в 2018 году.
Напомним, с 1 июня вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ.