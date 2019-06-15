Украина сократила импорт товаров из стран СНГ

Кроме того, в течение отчетного периода Украина сократила экспорт товаров в страны СНГ - на 4,8%, до 2 млрд 729 млн долл.

Отрицательное сальдо за год увеличилось и составляет 2 млрд 225 млн долл., против 2 млрд 135 млн долл. в 2018 году.

Напомним, с 1 июня вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ.