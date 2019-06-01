Набрали чинності обмеження на експорт нафтопродуктів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Рішення уряду Російської Федерації про обмеження для російських копаній на поставку нафтопродуктів в Україну набрали чинності з 1 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення російського уряду.
Відзначимо, в зв'язку з обмеженням експорту нафти з боку Російської Федерації підвищення цін на паливо в Україні можливо, але при правильній співпраці бізнесу і державних структур воно буде несуттєвим.
А ось в уряді відзначили, що розширення урядом переліку російських товарів, заборонених до ввезення в Україну, не призведе до виникнення їх дефіциту.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України попередив про можливе зростання цін на паливо на заправках через обмеження на експорт з боку Росії.