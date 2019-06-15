Україна скоротила імпорт товарів з країн СНД

КИЇВ. 15 червня. УНН. У січні-травні 2019 року Україна імпортувала з країн СНД товарів на 4 млрд 954 млн дол., що на 0,9% менше, аніж у січні-травні 2018 року . Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.