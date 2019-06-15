Україна скоротила імпорт товарів з країн СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У січні-травні 2019 року Україна імпортувала з країн СНД товарів на 4 млрд 954 млн дол., що на 0,9% менше, аніж у січні-травні 2018 року . Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Окрім того, протягом звітного періоду Україна скоротила експорт товарів до країн СНД – на 4,8%, до 2 млрд 729 млн дол.
Від'ємне сальдо за рік збільшилося і становить 2 млрд 225 млн дол., проти 2 млрд 135 млн дол. у 2018 році.
Нагадаємо, з 1 червня набрали чинності обмеження на експорт нафтопродуктів з РФ.