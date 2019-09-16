Украина сократила импорт свинины на 25%

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В августе Украина импортировала 2,75 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что на четверть меньше по сравнению с объемами импорта свинины в августе прошлого года. Об этом сообщают аналитики ассоциации "Свинари Украины" (АСУ), передает УНН.