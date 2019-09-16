Украина сократила импорт свинины на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В августе Украина импортировала 2,75 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что на четверть меньше по сравнению с объемами импорта свинины в августе прошлого года. Об этом сообщают аналитики ассоциации "Свинари Украины" (АСУ), передает УНН.
Отмечается, что больше всего свинины Украина импортировала из Польши.
"Почти половина (47,9%) импортируемой в 2019-м свинины приходится на импорт из соседней страны", - говорится в сообщении.
Германия опустилась на второе место с менее чем 20% поставок. Третью строчку занимают поставщики из Нидерландов, рассказали в АСУ.
Специалисты напоминают, что в августе прошлого года внешние поставки свинины были активными. Так, за август 2018-го на внутренний рынок поступило на четверть больше свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, чем в этом году - 3,5 тыс. т.
"Хотя совокупные объемы импорта свинины все еще превышают прошлогодние (16,33 тыс. т против 15,71 тыс. т за январь-август 2018 года), это отклонение сократилось до 4%", - отмечают в АСУ.
Эксперты также сообщают, что в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, до конца года в пределах квот может поступить еще 5,5 тыс. т свинины из ЕС.
Напомним, в Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 раз.
Украинцы же едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Параллельно цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют, в частности, эпидемию АЧС.
Заметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже почти 40.
По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.