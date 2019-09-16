Україна скоротила імпорт свинини на 25%

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У серпні Україна імпортувала 2,75 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней, що на чверть менше у порівнянні з обсягами імпорту свинини у серпні минулого року. Про це повідомляють аналітики асоціації "Свинарі України" (АСУ), передає УНН.