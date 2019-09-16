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Україна скоротила імпорт свинини на 25%

Україна скоротила імпорт свинини на 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У серпні Україна імпортувала 2,75 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней, що на чверть менше у порівнянні з обсягами імпорту свинини у серпні минулого року. Про це повідомляють аналітики асоціації "Свинарі України" (АСУ), передає УНН.

Зазначається, що найбільше свинини Україна імпортувала з Польщі.

"Майже половина (47,9%) імпортованої у 2019-му свинини припадає на імпорт із сусідньої країни", - йдеться у повідомленні.

Німеччина опустилася на друге місце з менш ніж 20% поставок. Третю сходинку посідають постачальники з Нідерландів, розповіли в АСУ.

Фахівці нагадують, що минулого серпня зовнішні поставки свинини були активнішими. Так, за серпень 2018-го на внутрішній ринок надійшло на чверть більше свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней, ніж цього року - 3,5 тис. т.

"Хоча сукупні обсяги імпорту свинини все ще перевищують торішні (16,33 тис. т проти 15,71 тис. т за січень-серпень 2018-го), це відхилення скоротилося до 4%", — зазначають в АСУ.

Експерти також інформують, що у рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, до кінця року в межах квот може надійти ще 5,5 тис. т свинини з ЄС.

Нагадаємо, в Україні імпорт свинини перевищує експорт у 10 разів.

Українці ж їдять втричі менше свинини, аніж європейці.

Паралельно ціни на свинину в нашій країні вже вищі, аніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають, зокрема, епідемію АЧС.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року — вже майже 40.

На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

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