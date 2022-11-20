Украина будет расследовать видео с якобы расстрелом российских пленных

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"Конечно, украинские власти будут расследовать это видео. Однако украинская армия совершенно не заинтересована в казни кого-то, ведь имеет прямой приказ взять как можно больше пленных. Каждый потенциально казненный российский солдат – это украинец, которого нельзя будет обменять. Логики здесь нет", – сказала Стефанишина.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в Луганской области российские военные прибегли к инсинуации сдачи в плен для того, чтобы уничтожить украинских военных. Именно так уполномоченный по правам человека комментирует фрагменты видео, которые в последнее время распространяют россияне, обвиняя украинских военных в беспричинном уничтожении военных вс рф.