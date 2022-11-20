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Україна розслідуватиме відео з нібито розстрілом російських полонених

Україна розслідуватиме відео з нібито розстрілом російських полонених

Київ • УНН

 • 359189 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідуватиме відео, де нібито українські військові розстріляли росіян, які вирішили здатися в полон. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання AP.

Цитата

"Звісно, українська влада розслідуватиме це відео. Проте українська армія абсолютно не зацікавлена в страті когось, адже має прямий наказ взяти якомога більше полонених. Кожен потенційно страчений російський солдат – це українець, якого не можна буде обміняти. Логіки тут немає", – сказала Стефанишина.

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що на Луганщині російські військові вдалися до інсинуації здачі в полон для того, аби знищити українських військових. Саме так уповноважений з прав людини коментує фрагменти відео, які останнім часом поширюють росіяни, звинувачуючи українських військових у безпричинному знищенні військових зс рф.

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