Україна розслідуватиме відео з нібито розстрілом російських полонених

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"Звісно, українська влада розслідуватиме це відео. Проте українська армія абсолютно не зацікавлена в страті когось, адже має прямий наказ взяти якомога більше полонених. Кожен потенційно страчений російський солдат – це українець, якого не можна буде обміняти. Логіки тут немає", – сказала Стефанишина.

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що на Луганщині російські військові вдалися до інсинуації здачі в полон для того, аби знищити українських військових. Саме так уповноважений з прав людини коментує фрагменти відео, які останнім часом поширюють росіяни, звинувачуючи українських військових у безпричинному знищенні військових зс рф.