На Луганщині російські військові зробили вигляд, що здаються у полон і почали стрілянину – Омбудсмен

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«З окремих шматків відео про інцидент з російськими військовими на Луганщині можна зробити висновок, що скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин — відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України

У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними», - пояснив Лубінець.

Він наголосив, що єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика російської федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу

«Не дивно, що такі «вкиди» зі звинуваченнями відбуваються на фоні звільнення Херсону і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля

Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал», - вважає Уповноважений.