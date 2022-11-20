На Луганщині російські військові зробили вигляд, що здаються у полон і почали стрілянину – Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголошує, що на Луганщині російські військові вдалися до інсинуації здачі в полон для того аби знищити українських військових. Як повідомляє УНН саме так Уповноважений з прав людини коментує фрагменти відео, які останнім часом поширюють росіяни, звинувачуючи українських військових у безпричинному знищенні військових зс рф.
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«З окремих шматків відео про інцидент з російськими військовими на Луганщині можна зробити висновок, що скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин — відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України
У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними», - пояснив Лубінець.
Він наголосив, що єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика російської федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу
«Не дивно, що такі «вкиди» зі звинуваченнями відбуваються на фоні звільнення Херсону і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля
Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал», - вважає Уповноважений.