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В Луганской области российские военные сделали вид, что сдаются в плен и открыли стрельбу - Омбудсмен

В Луганской области российские военные сделали вид, что сдаются в плен и открыли стрельбу - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 435865 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечает, что в Луганской области российские военные прибегли к инсинуации сдачи в плен для того, чтобы уничтожить украинских военных. Как сообщает УНН именно так Уполномоченный по правам человека комментирует фрагменты видео, которые в последнее время распространяют россияне, обвиняя украинских военных в беспричинном уничтожении военных зс рф.

Цитата

«Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины

В таком случае лица из числа русских военнослужащих не могут считаться военнопленным, а являются ведущими бой и совершающими вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства — должны быть наказаны», - объяснил Лубинец.

Он подчеркнул, что единственная причина гибели российских военнослужащих на территории Украины - преступная политика российской федерации, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа

«Неудивительно, что такие «вбросы» с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля

Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ожидает трибунал», – считает Уполномоченный.

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