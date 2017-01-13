Украина потеряла рабочие места из-за агрессии РФ - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Украина потеряла рабочие места из-за агрессии России. Об этом заявил в эфире "112 канала" вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.
"Безусловно, потерю трудового потенциала, потерю рабочих мест мы получили в результате агрессии (РФ - ред)", - сказал П.Розенко.
По его словам, Украина потеряла не менее 10% промышленности на территории оккупированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской области.
"Это минимальная оценка. Оценка где-то на уровне 15-20% на самом деле идет", - сказал П.Розенко.
Он отметил, что в 2017 году правительство ожидает рост экономики, а значит - создание новых рабочих мест.