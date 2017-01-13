Україна втратила робочі місця через агресію РФ – П.Розенко

“Безумовно, втрату трудового потенціалу, втрату робочих місць ми отримали від агресії (РФ — ред)”, — сказав П.Розенко.

За його словами, Україна втратила щонайменше 10% промисловості на території окупованого Криму і окупованих частин Донецької і Луганської області.

“Це мінімальна оцінка. Оцінка десь на рівні 15-20% насправді іде”, — сказав П.Розенко.

Він зазначив, що в 2017 році уряд очікує зростання економіки, а отже — створення нових робочих місць.