Україна втратила робочі місця через агресію РФ – П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна втратила робочі місця через агресію Росії. Про це заявив в ефірі “112 каналу” віце-премєр-міністр Павло Розенко, передає УНН.
“Безумовно, втрату трудового потенціалу, втрату робочих місць ми отримали від агресії (РФ — ред)”, — сказав П.Розенко.
За його словами, Україна втратила щонайменше 10% промисловості на території окупованого Криму і окупованих частин Донецької і Луганської області.
“Це мінімальна оцінка. Оцінка десь на рівні 15-20% насправді іде”, — сказав П.Розенко.
Він зазначив, що в 2017 році уряд очікує зростання економіки, а отже — створення нових робочих місць.