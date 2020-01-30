Украина рекордно нарастила производство ликеров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За три года производство ликеров в Украине выросло на 58%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2019 году в Украине было произведено 8,4 млн дал. ликеров, тогда как в 2016 году этот показатель составил 5,3 млн дал. продукта. Таким образом, за три года производство ликеров в Украине выросло на 58%.
Производство бренди (включая “Коньяк Украины”) также возросло: за год на 1,7%. В 2018 году украинские предприниматели выработали 2,3 млн дал. продукта.
При этом, производство пива — упало, но незначительно: на 0,5% за три года. Так, в 2019 году в Украине было произведено 180 млн дал. пива солодового тогда как в 2016 году этот показатель составил 181 млн дал. продукта.
Как писал УНН, за месяц текущего года Украина нарастила производство водки на 2,3%.
Отметим, что в настоящее время наша страна контролирует 2,5% мирового экспорта этого продукта.
Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).