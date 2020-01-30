Україна рекордно наростила виробництво лікерів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За три роки виробництво лікерів в Україні зросло на 58%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у 2019 році в Україні було вироблено 8,4 млн дал. лікерів, тоді як у 2016 році цей показник склав 5,3 млн дал. продукту. Таким чином, за три роки виробництво лікерів в Україні зросло на 58%.
Виробництво бренді (включаючи “Коньяк України”) також зросло: за рік на 1,7%. У 2018 році українські підприємці виробили 2,3 млн дал. продукту.
При цьому, виробництво пива - впало, але незначно: на 0,5% за три роки. Так, у 2019 році в Україні було вироблено 180 млн дал. пива солодового тоді як у 2016 році цей показник склав 181 млн дал. продукту.
Як писав УНН, за місяць поточного року Україна наростила виробництво горілки на 2,3%.
Зауважимо, що нині наша країна контролює 2,5% світового експорту цього продукту.
Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").