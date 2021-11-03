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Украина ратифицирует соглашение с Тунисом о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров Украины во время заседания в среду согласовал законопроект, которым предусматривается ратификации соглашения с Республикой Тунис о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, передает корреспондент УНН.

Украина ратифицирует соглашение с Тунисом о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

Цитата

“Ратифицировать Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Тунисской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи по делам, совершенную 28 июня 2019 года в г. Брюсселе, которая вступает в силу в первый день второго месяца с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам, которыми стороны, что Договариваются, информируют друг друга о выполнении всех внутригосударственных вопросов”, - говорится в тексте документа.

Добавим

В Прошлом году министерства иностранных дел Украины Тунисской Республики обсудили сотрудничество в политической, торговой, инвестиционной и образовательной сферах.

Тунисская сторона подтвердила настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Украиной и отметила существование значительного потенциала для этого. В частности, тунисскую сторону интересует долгосрочное сотрудничество с нашей страной в сфере обеспечения продовольственной безопасности. По результатам девяти месяцев 2020 года, Тунис стал третьим после Египта и Марокко крупнейшим торговым партнером Украины в Африке.

В частности, Украина пригласила Тунис к участию в учредительном саммите Крымской платформы.

Добавляется, что общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Тунисом за январь-сентябрь 2020 года составил 307,6 млн долларов США. Украинский экспорт составил 298,4 млн долларов США, а импорт из Туниса-9,2 млн долларов США.

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