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Україна ратифікує угоду з Тунісом про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання у середу погодив законопроект, яким передбачається ратифікування угоди з Республікою Туніс про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах, передає кореспондент УНН.

Україна ратифікує угоду з Тунісом про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах

Цитата

“Ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туніської Республіки про співробітництво та взаємну допомогу у справах, вчинену 28 червня 2019 року в м. Брюсселі, яка обирає чинності в перший день другого місяця з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами, якими Договірні сторони інформують одна одну про виконання всіх внутрішньодержавних питань”, - йдеться в тексті документу.

Додамо

Минулого року міністерства закордонних справ України та Туніської Республіки обговорили співробітництво в політичній, торговельній, інвестиційній та освітянській сферах.

Туніська сторона підтвердила налаштованість на подальшу розбудову двостороннього співробітництва з Україною та відзначила існування значного потенціалу для цього. Зокрема, туніську сторону цікавить довгострокова співпраця з нашою країною у сфері забезпечення продовольчої безпеки. За результатами дев’яти місяців 2020 року, Туніс став третім після Єгипту та Марокко найбільшим торговельним партнером України в Африці.

Зокрема, Україна запросила Туніс до участі в установчому саміті Кримської платформи.

Додається, що загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Тунісом за січень-вересень 2020 року склав 307,6 млн доларів США. Український експорт становив 298,4 млн доларів США, а імпорт з Тунісу — 9,2 млн доларів США.

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