Украина "прошла испытание" Хаймарсами, хочет больше – Резников

ukru
11:23 • 17728 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 35158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 67455 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113681 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124297 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112248 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141591 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139864 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114091 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107138 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 73820 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 63550 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 29493 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 25159 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 71132 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 67455 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 71132 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240150 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 269997 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 206876 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 13112 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 113681 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103330 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121104 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123502 просмотра
Актуальное
Украина "прошла испытание" Хаймарсами, хочет больше – Резников

Украина "прошла испытание" Хаймарсами, хочет больше – Резников

Киев • УНН

 • 154290 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Украина "выдержала испытание" успешным использованием недавно поставленных американских дальнобойных артиллерийских систем HIMARS, однако все еще сильно нуждается в дополнительных поставках вооружения, в частности - бронетехники и беспилотников. Об этом в интервью The WallStreet Journal рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

"Нам нужно обновить наши взводы, сменить их и произвести замену, потому что у нас тоже много потерь. Мы ждем больше брони, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", — говорит министр.

Детали

По его словам, высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142, известные как HIMARS, стали "переломным моментом", позволив Украине нанести удар по российским войскам в городе Изюм в Харьковской области, но добавил: "война жестокая... Нам нужно больше. Нам нужно это быстро".

Украинские и американские чиновники заявляли, что Украина также использовала поставленные США ракеты Harpoon для уничтожения российского судна снабжения в Черном море, что в дальнейшем помогло вернуть остров Змеиный.

"Нам нужно было убедить их, показать им (партнерам – ред.) доказательства", — сказал Резников.

"В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный пункт воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это, и сказали: "Вы прошли испытание", — отметил министр.

Украина настаивает на том, чтобы союзники предоставили ей еще более дальнобойные ракеты, которые могут быть использованы с "Хаймарсами", известные как Армейская тактическая ракетная система (ATACMS) с дальностью действия до 300 км. Вашингтон пока не дал согласия, отмечает издание.

"Россияне используют свои РСЗО, которые могут достигать 120 километров", — сказал Резников, имея в виду реактивные системы залпового огня российского производства.

"Поэтому нам нужно что-то более дальнобойное: 150 (километров – ред.). Мы этого добьемся", — добавил он.

Помимо дальнобойного оружия, в списке пожеланий у Резникова больше боевых машин, включая танки, а также больше беспилотных летательных аппаратов, особенно по мере того, как Украина наращивает военно-морские операции для борьбы с российскими кораблями, расположенными в Черном море, которые в настоящее время несут ответственность за блокаду, препятствующую выходу поставок зерна из портов Украины на мировой рынок.

Министр сказал, что беспилотники, включая те, которые отправлены США и другими партнерами, глушатся россией и не имеют программного обеспечения для борьбы с помехами, необходимого для достижения военного превосходства.

В этом месяце Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на сумму 820 миллионов долларов, которая включает в себя современные системы ПВО средней и большой дальности и противоартиллерийские радары в ответ на активное использование Россией дальних ударов во время войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США передадут Украине ЗРК NASAMS: Резников поблагодарил Байдена и Остина.

Резников назвал отправляемые США национальные усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы, которые могут поражать цели на расстоянии 160 км, "очередной пасочкой" для Украины.

Однако, поскольку NASAMS могут покрыть только один город или объект, министр отметил, что важно сочетать их с альтернативными современными системами ПВО, обещанными другими западными партнерами.

Он также заявил, что ракеты меньшей дальности, которые в свое время имели решающее значение для борьбы - такие, как американская ракетная система FGM-148 Javelin, британская NLAW или противотанковые системы MILAN-2 из Франции и Италии - по-прежнему необходимы, но "уже не являются приоритетными", учитывая изменение характера конфликта в сторону артиллерийской войны на больших расстояниях.

Также по словам главы украинского оборонного ведомства, россия, похоже, берет "оперативную паузу" в своем наступлении в Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов. Он сказал, что это не обязательно представляет возможность для украинских сил, которым нужен отдых и необходимо менять боевые подразделения и пополнять запасы.

Резников в интервью назвал битву в Харькове проблемой для Украины, заявив, что его расположение возле границы с рф позволяет российским войскам обстреливать регион из систем дальнего радиуса действия с российской территории, часто в ущерб гражданским и жилым районам.

"Это проблема. Наши противоракетные системы могут бороться с их баллистическими и крылатыми ракетами - не на 100%, но мы можем их достать. Но мы не можем закрыть небо от их РСЗО", — сказал он.

Ранее

Как писал УНН, СМИ со ссылкой на представителя Пентагона в конце недели сообщили о том, что США предоставят Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS в рамках нового пакета помощи в сфере безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы