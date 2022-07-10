Украина "прошла испытание" Хаймарсами, хочет больше – Резников

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"Нам нужно обновить наши взводы, сменить их и произвести замену, потому что у нас тоже много потерь. Мы ждем больше брони, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", — говорит министр.

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По его словам, высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142, известные как HIMARS, стали "переломным моментом", позволив Украине нанести удар по российским войскам в городе Изюм в Харьковской области, но добавил: "война жестокая... Нам нужно больше. Нам нужно это быстро".

Украинские и американские чиновники заявляли, что Украина также использовала поставленные США ракеты Harpoon для уничтожения российского судна снабжения в Черном море, что в дальнейшем помогло вернуть остров Змеиный.

"Нам нужно было убедить их, показать им (партнерам – ред.) доказательства", — сказал Резников.

"В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный пункт воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это, и сказали: "Вы прошли испытание", — отметил министр.

Украина настаивает на том, чтобы союзники предоставили ей еще более дальнобойные ракеты, которые могут быть использованы с "Хаймарсами", известные как Армейская тактическая ракетная система (ATACMS) с дальностью действия до 300 км. Вашингтон пока не дал согласия, отмечает издание.

"Россияне используют свои РСЗО, которые могут достигать 120 километров", — сказал Резников, имея в виду реактивные системы залпового огня российского производства.

"Поэтому нам нужно что-то более дальнобойное: 150 (километров – ред.). Мы этого добьемся", — добавил он.

Помимо дальнобойного оружия, в списке пожеланий у Резникова больше боевых машин, включая танки, а также больше беспилотных летательных аппаратов, особенно по мере того, как Украина наращивает военно-морские операции для борьбы с российскими кораблями, расположенными в Черном море, которые в настоящее время несут ответственность за блокаду, препятствующую выходу поставок зерна из портов Украины на мировой рынок.

Министр сказал, что беспилотники, включая те, которые отправлены США и другими партнерами, глушатся россией и не имеют программного обеспечения для борьбы с помехами, необходимого для достижения военного превосходства.

В этом месяце Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на сумму 820 миллионов долларов, которая включает в себя современные системы ПВО средней и большой дальности и противоартиллерийские радары в ответ на активное использование Россией дальних ударов во время войны.

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Резников назвал отправляемые США национальные усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы, которые могут поражать цели на расстоянии 160 км, "очередной пасочкой" для Украины.

Однако, поскольку NASAMS могут покрыть только один город или объект, министр отметил, что важно сочетать их с альтернативными современными системами ПВО, обещанными другими западными партнерами.

Он также заявил, что ракеты меньшей дальности, которые в свое время имели решающее значение для борьбы - такие, как американская ракетная система FGM-148 Javelin, британская NLAW или противотанковые системы MILAN-2 из Франции и Италии - по-прежнему необходимы, но "уже не являются приоритетными", учитывая изменение характера конфликта в сторону артиллерийской войны на больших расстояниях.

Также по словам главы украинского оборонного ведомства, россия, похоже, берет "оперативную паузу" в своем наступлении в Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов. Он сказал, что это не обязательно представляет возможность для украинских сил, которым нужен отдых и необходимо менять боевые подразделения и пополнять запасы.

Резников в интервью назвал битву в Харькове проблемой для Украины, заявив, что его расположение возле границы с рф позволяет российским войскам обстреливать регион из систем дальнего радиуса действия с российской территории, часто в ущерб гражданским и жилым районам.

"Это проблема. Наши противоракетные системы могут бороться с их баллистическими и крылатыми ракетами - не на 100%, но мы можем их достать. Но мы не можем закрыть небо от их РСЗО", — сказал он.

Ранее

Как писал УНН, СМИ со ссылкой на представителя Пентагона в конце недели сообщили о том, что США предоставят Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS в рамках нового пакета помощи в сфере безопасности.