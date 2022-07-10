Україна "пройшла випробування" Хаймарсами, хоче більше – Резніков

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"Нам потрібно оновити наші взводи, змінити їх і зробити заміну, тому що у нас теж багато втрат. Ми чекаємо більше броні, більше зброї від наших партнерів. Нам потрібно перебудувати деякі напрямки, оновити наші укріплення та спланувати нову оперативну стратегію", - каже Міністр.

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За його словами, високомобільні артилерійські ракетні системи M142, відомі як HIMARS, стали "переломним моментом", дозволивши Україні завдати удару по російським військам у місті Ізюм в Харківській області, але додав: "війна жорстока... нам потрібно більше та швидко».

Українські та американські чиновники заявляли, що Україна також використала поставлені США ракети Harpoon для знищення російського судна постачання у Чорному морі, що надалі допомогло повернути острів Зміїний.

"Нам потрібно було переконати їх, показати їм (партнерам – ред.) докази", - сказав Резніков.

"У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний пункт повітряних операцій. Це було справді точно. Наші партнери побачили це, і сказали: "Ви пройшли випробування", - зазначив міністр.

Україна наполягає на тому, щоб союзники надали їй ще більш далекобійних ракет, які можуть бути використані з "Хаймарсами", відомими як Армійська тактична ракетна система (ATACMS) із дальністю дії до 300 км. Вашингтон наразі не дав згоди, зазначає видання.

"Росіяни використовують свої РСЗВ, які можуть досягати 120 кілометрів", - сказав Резніков, маючи на увазі реактивні системи залпового вогню російського виробництва.

"Тому нам потрібно щось більш далекобійне: 150 (кілометрів – ред.). Ми цього досягнемо", - додав він.

Окрім далекобійної зброї, у списку побажань у Резнікова більше бойових машин, включаючи танки, а також більше безпілотних літальних апаратів, особливо в міру того, як Україна нарощує військово-морські операції для боротьби з російськими кораблями, розташованими в Чорному морі, які нині несуть відповідальність за блокаду, яка перешкоджає виходу постачання зерна з портів України на світовий ринок.

Міністр сказав, що безпілотники, включаючи ті, які відправлені США та іншими партнерами, глушать росію і не мають програмного забезпечення для боротьби з перешкодами, необхідного для досягнення військової переваги.

Цього місяця Пентагон оголосив про нову військову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів, яка включає сучасні системи ППО середньої та великої дальності та протиартилерійські радари у відповідь на активне використання Росією далеких ударів під час війни.

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Рєзніков назвав національні вдосконалені зенітно-ракетні комплекси, що відправляються США, які можуть вражати цілі на відстані 160 км, "черговою пасочкою" для України.

Однак, оскільки NASAMS можуть покрити лише одне місто чи об'єкт, міністр зазначив, що важливо поєднувати їх з альтернативними сучасними системами ППО, обіцяними іншими західними партнерами.

Він також заявив, що ракети меншої дальності, які свого часу мали вирішальне значення для боротьби - такі як американська ракетна система FGM-148 Javelin, британська NLAW або протитанкові системи MILAN-2 з Франції та Італії - як і раніше необхідні, але "вже не є пріоритетними", враховуючи зміну характеру конфлікту у бік артилерійської війни на великих відстанях.

Також, за словами глави українського оборонного відомства, росія, схоже, бере "оперативну паузу" у своєму наступі на Донбасі для перегрупування та поповнення запасів. Він сказав, що це не обов'язково надає можливість для українських сил, яким потрібен відпочинок і необхідно міняти бойові підрозділи та поповнювати запаси.

Рєзніков в інтерв'ю назвав битву у Харкові проблемою для України, заявивши, що його розташування біля кордону з Росією дозволяє російським військам обстрілювати регіон із систем далекого радіусу дії з російської території, часто на шкоду цивільним та житловим районам.

"Це проблема. Наші протиракетні системи можуть боротися з їхніми балістичними та крилатими ракетами - не на 100%, але ми можемо їх дістати. Але ми не можемо закрити небо від їхнього РСЗВ", - сказав він.

Раніше

Як писав УНН, ЗМІ з посиланням на представника Пентагону наприкінці тижня повідомили про те, що США нададуть Україні ще чотири артилерійські ракетні комплекси HIMARS у рамках нового пакету допомоги у сфері безпеки.