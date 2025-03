США передадут Украине ЗРК NASAMS: Резников поблагодарил Байдена и Остина

Цитата

"Спасибо Джо Байден и мой коллега Ллойд Остин за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для ВСУ. Это увеличивает наши возможности по защите земли и неба. Победа Украины в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы!" – написал Байден.

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of : decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022

Напомним

США анонсировали выделение Украине дополнительной помощи на 800 млн долларов.