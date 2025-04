США передадуть Україні ЗРК NASAMS: Резніков подякував Байдену та Остіну

Цитата

"Дякую Джо Байдене і мій колега Ллойде Остіне за ще один значний крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для ЗСУ. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки!" – написав Резніков.

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of : decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022

Нагадаємо

США анонсували виділення Україні додаткової допомоги на 800 млн доларів.