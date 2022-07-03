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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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США передадуть Україні ЗРК NASAMS: Резніков подякував Байдену та Остіну

США передадуть Україні ЗРК NASAMS: Резніков подякував Байдену та Остіну

Київ • УНН

 • 121687 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту США Джо Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну ІІІ за рішення постачати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Резнікова.

Цитата

"Дякую Джо Байдене і мій колега Ллойде Остіне за ще один значний крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для ЗСУ. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки!" – написав Резніков.

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of : decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky.  victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022

Нагадаємо

США анонсували виділення Україні додаткової допомоги на 800 млн доларів.

Українські Національні Новини

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