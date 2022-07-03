США передадуть Україні ЗРК NASAMS: Резніков подякував Байдену та Остіну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту США Джо Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну ІІІ за рішення постачати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Резнікова.
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"Дякую Джо Байдене і мій колега Ллойде Остіне за ще один значний крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для ЗСУ. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки!" – написав Резніков.
Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of : decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022
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США анонсували виділення Україні додаткової допомоги на 800 млн доларів.