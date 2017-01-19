Украина провела инспекцию военных частей в Ростовской области - Минобороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украинская инспекционная группа 16-19 января провела инспекцию в районе Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и других городов Южного военного округа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"В период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа - в районе городов Ростов-на Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пожелания украинской инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены.
В частности, инспекторам была предоставлена возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев курган и Хапры.
Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, инспекторы получили необходимую информацию от командования всех военных частей и формирований, расположенных в указанных районах.