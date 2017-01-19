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Украина провела инспекцию военных частей в Ростовской области - Минобороны РФ

Украина провела инспекцию военных частей в Ростовской области - Минобороны РФ

Киев • УНН

 • 15548 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Украинская инспекционная группа 16-19 января провела инспекцию в районе Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и других городов Южного военного округа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа - в районе городов Ростов-на Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пожелания украинской инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены.

В частности, инспекторам была предоставлена ​​возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев курган и Хапры.

Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, инспекторы получили необходимую информацию от командования всех военных частей и формирований, расположенных в указанных районах.

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