Україна провела інспекцію військових частин у Ростовській області - Міноборони РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Українська інспекційна група 16-19 січня провела інспекцію в районі Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога і інших міст Південного військового округу, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
“У період з 16 по 19 січня у рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки українська інспекційна група, до складу якої увійшли представники Данії та Канади, провела інспекцію зазначеного району на території Південного військового округу — у районі міст Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинськ, Каменськ-Шахтинський і Новочеркаськ”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі побажання української інспекційної групи з відвідування різних місць в зазначеному районі російською стороною були виконані.
Зокрема, інспекторам було надано можливість побувати на військових полігонах Кадамовский і Кузьмінський, залізничних станціях навантаження і вивантаження Матвєєв курган і Хапри.
Крім того, за повідомленням Міноборони РФ, інспектори отримали необхідну інформацію від командування всіх військових частин і формувань, розташованих у вказаних районах.