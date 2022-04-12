“Украина против россии”: Лищина рассказал, что сейчас происходит с исками против рф в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на 24 февраля 2022 года на рассмотрении Европейского суда по правам человека находились четыре межгосударственных дела, которые инициировала Украина против российской федерации. Теперь их уже пять. О том, каково состояние этих дел, и на какой результат их рассмотрения можно рассчитывать, УНН пообщался с заместителем министра юстиции Украины - Уполномоченным по делам ЕСПЧ в 2016-2021 годах, членом правления Ассоциации юристов Украины Иваном Лищиной.
Цитата
“Есть “Крымское дело”, “Донбасское дело”, дело по убийствам и дело по моряках - четыре. Плюс, сейчас Украина подала заявление новое, на сегодня мы подали заявление об обеспечительной мере. Но, в любом случае, будет новое дело по последнему развитию событий. Наверное, сейчас мы можем считать, что уже пять (межгосударственных дел на рассмотрении ЕСПЧ - ред.)”, - отметил Лищина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минюст: Украина обратилась в ЕСПЧ немедленно остановить военные нападения россии против гражданских объектов
Так, по его словам, сейчас больше всего продвижений по “Крымскому делу”. В этом кейсе, в частности, уже есть решение о приемлемости, в котором Европейский суд признал, что россия имеет эффективный контроль над Крымом, начиная с конца февраля 2014 года, когда она де-факто оккупировала полуостров.
“По Крыму уже идет обмен позициями по делу по существу, по нарушениям прав человека", - говорит собеседник.
По делу по Донбассу состоялось заседание по его приемлемости, однако на сегодня решения еще нет.
По делам об убийствах и по захвату моряков в Керченском проливе, по словам Лищины, дела еще не коммуницированы и “остаются без движения”. Хотя, напоминает он, дело в отношении моряков было подано еще в 2018 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое заявление Украины против россии в ЕСПЧ и к чему тут Навальный: рассказали в Минюсте
На вопрос о том, как война в Украине влияет на сроки рассмотрения межгосударственных дел, специалист отмечает, что в некоторых случаях процесс замедляется, особенно по индивидуальным заявлениям, Украина просит отсрочку в связи с войной.
“С другой стороны, по межгосударственным делам, Украина пытается все же выдерживать сроки. По Донбассу, было отдельное письмо от правительства о том, что просим ускорить рассмотрение вопроса о приемлемости жалобы, ссылаясь на то, что, среди прочего, затягивание рассмотрения дела по Донбассу, возможно, создало ощущение безнаказанности в российском правительстве”, - отметил он.
По новому, последнему, заявлению Украина просила и уже получила обеспечительную меру, однако, как и многие другие решения международных инстанций, россия его не выполняет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСПЧ повторил запрет россии обстреливать гражданскую инфраструктуру в Украине
“У нас уже есть четкая позиция относительно невыполнения требований Европейского суда. Мы собрали соответствующие материалы и уже отправили в суд. Мы просим в ускоренном режиме рассмотреть именно этот более-менее простой вопрос, именно в этой части, чтобы быстро получить решение против российской федерации, которое бы подтверждало факты атак на гражданские объекты, именно это запретил Европейский суд”, - рассказывает Лищина об упомянутом кейсе.
“Мы, очевидно, понимаем, что россия не выполнит (обеспечительную меру - ред.), но это откроет путь для индивидуальных заявлений, во-первых. Во-вторых, это предоставит возможность в других протектах, например, в Международном уголовном суде, или, говорят, есть идея создания отдельного международного уголовного трибунала по Украине, - это даст возможность опираться на это решение Европейского суда как на преюдицию,.. как на установленные уже факты", - добавляет он.
На вопрос о том, как быстро можно рассчитывать на рассмотрение именно этого дела, специалист отмечает, что, при определенных усилиях, можно закончить этот процесс где-то за год, хотя наверняка сказать сложно.
УНН также поинтересовался, на какое решение можно ожидать в межгосударственных делах, таких как “Украина против россии”.
“В межгосударственных делах всегда цель очень проста - получить решение о том, что происходят не просто отдельные нарушения отдельных прав человека, а имеет место систематическое нарушение - то, что у нас на самом деле и происходит”, - отвечает собеседник.
Он добавляет, что получение компенсации в межгосударственных делах - всегда дополнительное, побочное, и "на сегодня еще ни разу не было, чтобы эта компенсация действительно что-то реально компенсировала”.