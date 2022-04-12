“Украина против россии”: Лищина рассказал, что сейчас происходит с исками против рф в ЕСПЧ

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“Есть “Крымское дело”, “Донбасское дело”, дело по убийствам и дело по моряках - четыре. Плюс, сейчас Украина подала заявление новое, на сегодня мы подали заявление об обеспечительной мере. Но, в любом случае, будет новое дело по последнему развитию событий. Наверное, сейчас мы можем считать, что уже пять (межгосударственных дел на рассмотрении ЕСПЧ - ред.)”, - отметил Лищина.

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Детали

Так, по его словам, сейчас больше всего продвижений по “Крымскому делу”. В этом кейсе, в частности, уже есть решение о приемлемости, в котором Европейский суд признал, что россия имеет эффективный контроль над Крымом, начиная с конца февраля 2014 года, когда она де-факто оккупировала полуостров.

“По Крыму уже идет обмен позициями по делу по существу, по нарушениям прав человека", - говорит собеседник.

По делу по Донбассу состоялось заседание по его приемлемости, однако на сегодня решения еще нет.

По делам об убийствах и по захвату моряков в Керченском проливе, по словам Лищины, дела еще не коммуницированы и “остаются без движения”. Хотя, напоминает он, дело в отношении моряков было подано еще в 2018 году.

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На вопрос о том, как война в Украине влияет на сроки рассмотрения межгосударственных дел, специалист отмечает, что в некоторых случаях процесс замедляется, особенно по индивидуальным заявлениям, Украина просит отсрочку в связи с войной.

“С другой стороны, по межгосударственным делам, Украина пытается все же выдерживать сроки. По Донбассу, было отдельное письмо от правительства о том, что просим ускорить рассмотрение вопроса о приемлемости жалобы, ссылаясь на то, что, среди прочего, затягивание рассмотрения дела по Донбассу, возможно, создало ощущение безнаказанности в российском правительстве”, - отметил он.

По новому, последнему, заявлению Украина просила и уже получила обеспечительную меру, однако, как и многие другие решения международных инстанций, россия его не выполняет.

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“У нас уже есть четкая позиция относительно невыполнения требований Европейского суда. Мы собрали соответствующие материалы и уже отправили в суд. Мы просим в ускоренном режиме рассмотреть именно этот более-менее простой вопрос, именно в этой части, чтобы быстро получить решение против российской федерации, которое бы подтверждало факты атак на гражданские объекты, именно это запретил Европейский суд”, - рассказывает Лищина об упомянутом кейсе.

“Мы, очевидно, понимаем, что россия не выполнит (обеспечительную меру - ред.), но это откроет путь для индивидуальных заявлений, во-первых. Во-вторых, это предоставит возможность в других протектах, например, в Международном уголовном суде, или, говорят, есть идея создания отдельного международного уголовного трибунала по Украине, - это даст возможность опираться на это решение Европейского суда как на преюдицию,.. как на установленные уже факты", - добавляет он.

На вопрос о том, как быстро можно рассчитывать на рассмотрение именно этого дела, специалист отмечает, что, при определенных усилиях, можно закончить этот процесс где-то за год, хотя наверняка сказать сложно.

УНН также поинтересовался, на какое решение можно ожидать в межгосударственных делах, таких как “Украина против россии”.

“В межгосударственных делах всегда цель очень проста - получить решение о том, что происходят не просто отдельные нарушения отдельных прав человека, а имеет место систематическое нарушение - то, что у нас на самом деле и происходит”, - отвечает собеседник.

Он добавляет, что получение компенсации в межгосударственных делах - всегда дополнительное, побочное, и "на сегодня еще ни разу не было, чтобы эта компенсация действительно что-то реально компенсировала”.