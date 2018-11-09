Украина продала в ЕС агропродукции на 4,1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина в январе-сентябре 2018 экспортировала в страны Европейского Союза аграрной продукции на 4,1 млрд долл., что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минагрополитики.
“Украинский экспорт при этом составляет 4,12 млрд долл., а импорт — 1,9 млрд долл.”, — цитирует пресс-служба слова чиновника. При этом, Трофимцова сообщила, что за аналогичный период 2017 года на рынки ЕС было поставлено аграрной и пищевой продукции на 4,2 млрд долл.
“Несмотря на снижение темпов роста украинского аграрного и пищевого экспорта на рынки ЕС в текущем году, мы уверены в том, что снижение торговых барьеров между Украиной и ЕС будет давать положительный эффект для двух сторон, и все больше украинских экспортеров будет выходить на рынки ЕС со своей продукцией”, — пояснила замминистра.
Трофимцова также рассказала, что Украина активно покупала в ЕС в этом году: табак и изделия из него, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, алкогольную продукцию и другие товары.
Кроме того, по ее словам, уже три года подряд стабильно в ТОП-5 украинских торговых партнеров в сфере АПК среди стран ЕС входят Нидерланды, Польша, Италия, Германия и Испания.
Как сообщал УНН, Украина в январе-августе 2018 года экспортировала аграрной продукции на более чем 3,6 млрд долл.