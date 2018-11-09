Україна продала до ЄС агропродукції на 4,1 млрд доларів

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна протягом січня-вересня 2018 року експортувала до країн Європейського Союзу аграрної продукції на 4,1 млрд дол., що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Мінагрополітики.