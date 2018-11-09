Україна продала до ЄС агропродукції на 4,1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна протягом січня-вересня 2018 року експортувала до країн Європейського Союзу аграрної продукції на 4,1 млрд дол., що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Мінагрополітики.
“Український експорт при цьому складає 4,12 млрд дол., а імпорт — 1,9 млрд дол.”, — цитує прес-служба слова посадовця.
При цьому, Трофімцева поінформувала, що за аналогічний період 2017 року на ринки ЄС було поставлено аграрної та харчової продукції на 4,2 млрд дол.
“Попри зниження темпів росту українського аграрного та харчового експорту на ринки ЄС в поточному році, ми впевнені в тому, що подальше зниження торгівельних бар’єрів між Україною та ЄС даватиме позитивний ефект для двох сторін, і все більше українських експортерів буде виходити на ринки ЄС зі своєю продукцією”, — пояснила заступник міністра.
Трофімцева також розповіла, що Україна активно купувала в ЄС у цьому році: тютюн та вироби з нього, продукти для годівлі тварин, шоколад та продукти з какао-бобів, м’ясо та субпродукти, насіння олійних культур, алкогольну продукцію та інші товари.
Крім того, за її словами, вже три роки поспіль стабільно в ТОП-5 українських торговельних партнерів в сфері АПК серед країн ЄС входять Нідерланди, Польща, Італія, Німеччина та Іспанія.
Як повідомляв УНН, Україна протягом січня-серпня 2018 року експортувала аграрної продукції на понад 3,6 млрд дол.