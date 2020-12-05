Украина примет "бабл" квалификации на Евробаскет-2022

После успешного проведения матчей соответствующих квалификаций в “бабле” в ноябре, третье окно квалификации также будет проходить в аналогичном формате для гарантии здоровья и безопасности всех участников турнира.

Таким образом, матчи группы F отборочного турнира чемпионата Европы, в котором выступает сборная Украины, а также команды Словении, Венгрии и Австрии, будут проходить в Киеве. “Желто-голубая” команда, которая уже гарантировала себе место в финальной части, станет хозяйкой завершающих поединков квалификации и сыграет дома против Венгрии и Словении.

Даты проведения “баблов” — 15-23 февраля 2021 года.

Заметим, что женская национальная сборная Украины, которая представляет группу G, снова будет играть в Португалии, на этот раз в городе Матосиньос, что в Порту. Даты “баблов” — 31 января — 7 февраля 2021 года. Команду ждут заключительные матчи отбора против Португалии и Финляндии.