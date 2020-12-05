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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 12813 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 34196 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 51451 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 66389 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108288 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111844 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Украина примет "бабл" квалификации на Евробаскет-2022

Украина примет "бабл" квалификации на Евробаскет-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Правление ФИБА утвердило место проведения матчей квалификации мужского чемпионата Европы-2022, а также женского чемпионата Европы-2021, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

После успешного проведения матчей соответствующих квалификаций в “бабле” в ноябре, третье окно квалификации также будет проходить в аналогичном формате для гарантии здоровья и безопасности всех участников турнира.

Таким образом, матчи группы F отборочного турнира чемпионата Европы, в котором выступает сборная Украины, а также команды Словении, Венгрии и Австрии, будут проходить в Киеве. “Желто-голубая” команда, которая уже гарантировала себе место в финальной части, станет хозяйкой завершающих поединков квалификации и сыграет дома против Венгрии и Словении.

Даты проведения “баблов” — 15-23 февраля 2021 года.

Заметим, что женская национальная сборная Украины, которая представляет группу G, снова будет играть в Португалии, на этот раз в городе Матосиньос, что в Порту. Даты “баблов” — 31 января — 7 февраля 2021 года. Команду ждут заключительные матчи отбора против Португалии и Финляндии.

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