Україна прийматиме “бабл” кваліфікації на Євробаскет-2022

Після успішного проведення матчів відповідних кваліфікацій у “баблах” у листопаді, третє вікно кваліфікації також проходитиме у аналогічному форматі задля гарантії здоров’я та безпеки всіх учасників турніру.

Таким чином, матчі групи F відбіркового турніру чемпіонату Європи, в якій виступає збірна України, а також команди Словенії, Угорщини та Австрії проходитимуть у Києві. “жовто-блакитна” команда, яка вже гарантувала собі місце в фінальній частині, стане господаркою завершальних поєдинків кваліфікації і зіграє вдома проти Угорщини та Словенії.

Дати проведення “баблу” — 15-23 лютого 2021 року.

Зауважимо, що жіноча національна збірна України, яка представляє групу G, знову гратиме в Португалії, цього разу в містечку Матосіньос, що біля Порту. Дати “баблу” — 31 січня — 7 лютого 2021 року. На команду чекають заключні матчі відбору проти Португалії та Фінляндії.