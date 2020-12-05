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Україна прийматиме “бабл” кваліфікації на Євробаскет-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правління ФІБА затвердило місце проведення матчів кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи-2022, а також жіночого чемпіонату Європи-2021, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Після успішного проведення матчів відповідних кваліфікацій у “баблах” у листопаді, третє вікно кваліфікації також проходитиме у аналогічному форматі задля гарантії здоров’я та безпеки всіх учасників турніру.

Таким чином, матчі групи F відбіркового турніру чемпіонату Європи, в якій виступає збірна України, а також команди Словенії, Угорщини та Австрії проходитимуть у Києві. “жовто-блакитна” команда, яка вже гарантувала собі місце в фінальній частині, стане господаркою завершальних поєдинків кваліфікації і зіграє вдома проти Угорщини та Словенії.

Дати проведення “баблу” — 15-23 лютого 2021 року.

Зауважимо, що жіноча національна збірна України, яка представляє групу G, знову гратиме в Португалії, цього разу в містечку Матосіньос, що біля Порту. Дати “баблу” — 31 січня — 7 лютого 2021 року. На команду чекають заключні матчі відбору проти Португалії та Фінляндії.

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