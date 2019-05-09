Украина поздравила Израиль с Днем независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Посол Украины Геннадий Надоленко поздравил Государство Израиль с Днем независимости. Соответствующее поздравление опубліковано на сайте посольства Украины в Израиле, передаёт УНН.
"Я искренне поздравляю всех граждан Израиля с 71-й годовщиной провозглашения независимости Государства Израиль. Государство Израиль прошло долгий и трудный путь к национальному осуществлению тысячелетней мечты еврейского народа - созданию независимого суверенного государства", - говорится в сообщении.
Посол подчеркнул, что украинский и еврейский народы объединяют общее историческое и культурное наследие.
"Украина и Израиль имеют давние связи, а украинско-израильские отношения отличаются динамичным развитием и расширением взаимовыгодного сотрудничества. В этот день хочу пожелать нашим странам процветания и новых перспективных достижений, направленных на укрепление украинско-израильской дружбы", - добавил дипломат.
Напомним, сегодня в Украине отмечают государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.