Украина поздравила Израиль с Днем независимости

"Я искренне поздравляю всех граждан Израиля с 71-й годовщиной провозглашения независимости Государства Израиль. Государство Израиль прошло долгий и трудный путь к национальному осуществлению тысячелетней мечты еврейского народа - созданию независимого суверенного государства", - говорится в сообщении.



Посол подчеркнул, что украинский и еврейский народы объединяют общее историческое и культурное наследие.



"Украина и Израиль имеют давние связи, а украинско-израильские отношения отличаются динамичным развитием и расширением взаимовыгодного сотрудничества. В этот день хочу пожелать нашим странам процветания и новых перспективных достижений, направленных на укрепление украинско-израильской дружбы", - добавил дипломат.



Напомним, сегодня в Украине отмечают государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.