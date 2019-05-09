Україна привітала Ізраїль з Днем незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Посол України Геннадій Надоленко привітав Державу Ізраїль з Днем незалежності. Відповідне привітання опубліковано на сайті посольства України в Ізраїлі, передає УНН.
"Я щиро вітаю всіх громадян Ізраїлю з 71-ю річницею проголошення незалежності Держави Ізраїль. Держава Ізраїль пройшла довгий і важкий шлях до національного здійснення тисячолітньої мрії єврейського народу - створення незалежної суверенної держави", - йдеться в повідомленні.
Посол підкреслив, що український і єврейський народи об'єднує спільне історичне і культурне надбання.
"Україна і Ізраїль мають давні зв'язки, а українсько-ізраїльські відносини відрізняються динамічним розвитком і розширенням взаємовигідного співробітництва. У цей день хочу побажати нашим країнам процвітання і нових перспективних досягнень, спрямованих на зміцнення українсько-ізраїльської дружби", - додав дипломат.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають державне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.