Украина прекратит участие в СНГ - Порошенко

"Учитывая то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что планируется закрытие представительств Украины при этих органах.

Напомним, глава МИД РФ Лавров раскритиковал Украину из-за нежелания сотрудничать в рамках СНГ.