Україна припинить участь в СНД - Порошенко

"З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД і відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозицію щодо офіціального припинення нашої участі в статутних органах СНД", - заявив Порошенко.

Також він додав, що планується закриття представництв України при цих органах.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Лавров розкритикував Україну через небажання співпрацювати в рамках СНД.