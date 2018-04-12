Україна припинить участь в СНД - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна має намір припинити всі стосунки зі Співдружністю Незалежних Держав. Про це під час Київського безпекового форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД і відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозицію щодо офіціального припинення нашої участі в статутних органах СНД", - заявив Порошенко.
Також він додав, що планується закриття представництв України при цих органах.
Нагадаємо, голова МЗС РФ Лавров розкритикував Україну через небажання співпрацювати в рамках СНД.