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Украина представит следующие шаги в ПАСЕ после обжалования полномочий делегации РФ

Киев • УНН

 • 11274 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. После завершения процедуры обжалования полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая состоится завтра после обеда, Украина представит конкретные шаги, каким образом будет действовать дальше. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в эфире одного из каналов, передает корреспондент УНН.

Украина представит следующие шаги в ПАСЕ после обжалования полномочий делегации РФ

"Фактически мы можем говорить о том, что ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом - сначала политическим, а потом финансовым. С одной стороны это связано с недальновидностью отдельных политиков, которые искренне верят в то, что возвращение России за стол переговоров может каким-то образом способствовать конструктивному диалогу. А есть те, которые руководствовались соображениями политического эгоизма, считая, что Россия их не касается, Украина от них далеко, и это - не их проблема ", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, последствия такого решения на самом деле могут быть тяжелыми, сложными.

"Мы посмотрим, как завершится процедура обжалования полномочий российской делегации, и затем представим конкретные шаги, каким образом будем действовать дальше. Уверяю вас, что мы уже внимательно проанализировали списки делегатов, голосовавших "за", голосовавших "против", сделаем соответствующие выводы. Наши послы активно работают над тем, чтобы не допустить окончательной сдачи уставных принципов этой организации ", - отметила дипломат.

Зеленко заявила также, что считает решение ПАСЕ поражением украинской дипломатии, ведь на протяжении последнего года было сделано все возможное, что зависело от Украины "и в парламентском измерении, и со стороны МИД и наших загранучреждений и со стороны президентов Украины - сначала Петра Порошенко, а затем Владимира Зеленского, который находясь в Брюсселе, Париже и Берлине поднимал этот вопрос ".

"Нельзя опускать руки, работа продолжается. Мы пока имеем чрезвычайно насыщенную повестку дня в нашем взаимодействии с другими структурами Совета Европы, следовательно, работать над тем, чтобы защищать прежде всего наши национальные интересы и интересы наших граждан", - отметила она пресс-секретарь МИД.

Напомним, накануне ПАСЕ приняла изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России.

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