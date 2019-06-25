Україна представить наступні кроки в ПАРЄ після оскарження повноважень делегації РФ

"Фактично ми можемо говорити про те, що ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем - спочатку політичним, а потім фінансовим. З одного боку це пов’язано з недалекоглядністю окремих політиків, які щиро вірять у те, що повернення Росії за стіл переговорів може якимось чином сприяти конструктивного діалогу. А є ті, які керувались міркуваннями політичного егоїзму, вважаючи, що Росія їх не стосується, Україна від них далеко, і це – не їхня проблема", - сказала речниця.



З її слів, наслідки такого рішення насправді можуть бути важкими, складними.



"Ми подивимося, як завершиться процедура оскарження повноважень російської делегації, і потім представимо конкретні кроки, яким чином будемо діяти далі. Запевняю вас, що ми вже уважно проаналізували списки тих делегатів, які голосували "за", які голосували "проти", зробимо відповідні висновки. Наші посли активно працюють над тим, щоб не допустити остаточної здачі статутних принципів цієї організації", - зауважила дипломат.



Зеленко заявила також, що не вважає рішення ПАРЄ поразкою української дипломатії, адже впродовж останнього року було зроблено все можливе, що залежало від України "і в парламентському вимірі, і з боку МЗС та наших закордонних установ і з боку президентів України - спочатку Петра Порошенка, а потім Володимира Зеленського, який перебуваючи в Брюсселі, Парижі і Берліні порушував це питання".



"Не можна опускати руки, робота триває. Ми поки що маємо надзвичайно насичений порядок денний у нашій взаємодії з іншими структурами Ради Європи, отже, працюватимемо над тим, щоб захищати насамперед наші національні інтереси та інтереси наших громадян", - зазначила вона речниця МЗС.



Нагадаємо, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.



Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці на Facebook відреагував на рішення ПАРЄ про повернення Росії.