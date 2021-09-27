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Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась до конца каденции Меркель - Ермак

Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась до конца каденции Меркель - Ермак

Киев  •  УНН

 • 21795 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась до конца каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УНН.

Цитата

“Продолжаются консультации в „нормандском формате“, они идут постоянно, как видеоконференции, так и реальные встречи между различными сторонами. То есть, видеоконференции происходят между всеми четырьмя, но мы знаем, что происходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами, и мы встречаемся. И наконец мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров „нормандского формата“ состоялась еще до конца каденции госпожа Меркель”, — сказал Ермак.

Детали

По его словам, канцлер Германии очень много для этого сделала.

Также глава ОП заявил, что вице-премьер-министр Алексей Резников несколько дней назад был в Берлине на консультациях по этому поводу.

Добавим

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным провести саммит “Нормандской четверки” на высшем уровне, если будет сформирована “хороший повестку дня”.

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