Україна працює над тим, щоб зустріч лідерів “нормандського формату” відбулась до кінця каденції Меркель — Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Україна працює над тим, щоб зустріч лідерів “нормандського формату” відбулась до кінця каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV, передає УНН.
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“Продовжуються консультації у „нормандському форматі“, вони йдуть постійно, як відеоконференції так і реальні зустрічі між різними сторонами. Тобто, відеоконференції відбуваються між всіма чотирма, але ми знаємо що відбуваються зустрічі і представників Німеччини з росіянами, і Франції з росіянами, і ми зустрічаємось. І нарешті ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч лідерів „нормандського формату“ відбулась ще до кінця каденції пані Меркель”, — сказав Єрмак.
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З його слів, канцлер Німеччини дуже багато для цього зробила.
Також очільник ОП заявив, що віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков кілька днів тому був у Берліні на консультаціях з цього приводу.
Додамо
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає за можливе провести саміт “Нормандської четвірки” на найвищому рівні, якщо буде сформовано “хороший порядок денний”.