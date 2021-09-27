Україна працює над тим, щоб зустріч лідерів “нормандського формату” відбулась до кінця каденції Меркель — Єрмак

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“Продовжуються консультації у „нормандському форматі“, вони йдуть постійно, як відеоконференції так і реальні зустрічі між різними сторонами. Тобто, відеоконференції відбуваються між всіма чотирма, але ми знаємо що відбуваються зустрічі і представників Німеччини з росіянами, і Франції з росіянами, і ми зустрічаємось. І нарешті ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч лідерів „нормандського формату“ відбулась ще до кінця каденції пані Меркель”, — сказав Єрмак.

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З його слів, канцлер Німеччини дуже багато для цього зробила.

Також очільник ОП заявив, що віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков кілька днів тому був у Берліні на консультаціях з цього приводу.

Додамо

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає за можливе провести саміт “Нормандської четвірки” на найвищому рівні, якщо буде сформовано “хороший порядок денний”.